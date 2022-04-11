Manisa BBSK’lı judocular madalyaları topladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları, Kilis’te Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvasında 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak turnuvada takım halinde birinci oldu.

Dünya Judo Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Judo İl Temsilciliği’nin işbirliği ile Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası düzenlendi. Beşevler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan ve Suriye’den 400 sporcu katıldı. Uluslararası Judo Federasyonu Medya Direktörü Nicolas Messner ve Uluslararası Judo Federasyonu Çocuklar Judo Sorumlusu Leandra Freitas’ın da katılım sağladığı turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları 5 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor aldığı başarılı sonuçlarla erkeklerde takım halinde birincilik kupasının sahibi oldu.

Nejla Nur Tokgöz 36 kiloda birinci, Kerem Şayık 46 kiloda birinci, Ahmet Dikici 55 kiloda birinci, Arda Aydın 66 kiloda birinci, Sami Yusuf Çiçek +90 kiloda birinci; Ali Çam 26 kiloda ikinci, Ümit Çırpan 55 kiloda ikinci, Zübeyir Talha Polat 90 kiloda ikinci, Arda Düzce 42 kiloda üçüncü, Ömer Faruk Pınar 46 kiloda üçüncü, Hüseyin Ertem 50 kiloda üçüncü, Belinay Beyza Gökkaya 70 kiloda üçüncü, Arda Kamal 73 kiloda üçüncü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvasında alınan başarılı sonuçlardan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.