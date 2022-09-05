Manisa BBSK’lı judo ve karatecilerden büyük başarı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un karate ve judo takımı sporcuları geçtiğimiz günlerde katıldıkları turnuvadan madalyalarla döndüler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Arda Aydın ve Ömer Faruk Pınar, Yunanistan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası müsabakalarında madalya kazandı. Balkan Judo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Balkan Şampiyonası, 3-4 Eylül tarihleri arasında Yunanistan’ın Kozani şehrinde düzenlendi. Balkan Şampiyonasında 11 ülkeden toplamda 213 sporcu madalya mücadelesi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcuları Arda Aydın 66 kiloda Balkan ikincisi, Ömer Faruk Pınar da 46 kiloda Balkan üçüncüsü oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularının uluslararası organizasyonda aldıkları başarılarla hem Türkiye’yi hem de Manisa’yı gururlandırdığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Sporcumuz Arda Aydın 66 kiloda gümüş madalya kazanırken, Ömer Faruk Pınar da 46 kiloda bronz madalya kazandı. Sporcularımızın başarılarının mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası bir platformda kürsüde Türk Bayrağımızın açılması, bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Karatede de Türkiye üçüncülüğü

Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı sporcuları Batuhan Bayır ve Gülçin Akyıldız da Balıkesir’de gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında kendi kilolarında Türkiye üçüncülüğü elde ettiler. Gülçin Akyıldız +68 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, Batuhan Bayır da 52 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. 4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri U21 Kadın +68 kiloda yarışan Gülçin Akyıldız, seçmelerde ikinci oldu. Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alamayan Akyıldız, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edebilecek. Karate takımı sporcularının her geçen gün başarılı performanslarını yükselttiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, karateciler Gülçin Akyıldız ve Batuhan Bayır başta olmak üzere karate takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.