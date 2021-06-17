Manisa BBSK’dan eskrimde bir madalya daha

Manisa Büyükşehir Belediyespor Eskrim Takımı, katıldığı ilk turnuvada ikinci madalyasını kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine yeni kattığı eskrim branşında başarılarına bir yenisini daha ekledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor eskrim sporcusu Kuzey Yenigün, Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda ‘U10 Erkek Kılıç’ kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Müsabakalar sonunda gerçekleştirilen törende Kuzey Yenigün, madalya ve başarı sertifikasını Müsabaka Gözlemcisi Milli Hakem Muhammed Anasız’ın elinden aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Eskrim takımı, daha önce U12 Kızlar Kılıç kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Duru Kayalar’ın ardından ikinci madalyasını kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Eskrim Takımı Antrenörü İpek İrem Ülkü, Türkiye Şampiyonasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında spor yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Ülkü, “Katıldığımız ilk turnuvadan iki madalya kazanarak ayrılmanın heyecanını yaşıyoruz. Sporcularımız, bu turnuvada hem kendi durumlarını hem de rakiplerini görmüş oldular. Önümüzdeki müsabakalara en iyi şekilde hazırlanarak, başarı çıtamızı yüksek tutmayı hedefliyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.