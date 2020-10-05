Manisa BBSK’da görev dağılımı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurulunda göreve gelen Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetim kurulunun görev dağılımı da belli oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor 28 Eylül’de gerçekleştirilen olağan genel kurulu ile kulüp başkanlığına Mehmet Güzgülü seçildi. Genel kurulun ardından göreve gelen Başkan Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetim kurulu üyelerinin görev paylaşımı yapıldı. Buna göre Mehmet Güzgülü başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu: Başkan Mehmet Güzgülü, Hakan Kadayıfcılar Başkan Yardımcısı (Atıcılık ve Avcılık - Okçuluk Şube Sorumlusu), Bora Çaylan Genel Sekreter (Basketbol - Voleybol Şube Sorumlusu), Gökmen Aytaç Medya ve İletişim Sorumlusu (Cimnastik Şube Sorumlusu), Onur Baylan Taraftar ve Halkla İlişkiler Sorumlusu (Badminton Şube Sor.), Özcan Nalbantlar Sağlık İşleri Sorumlusu (Futbol Alt Yapı - Tenis Şube Sorumlusu), Bülent Karakurt (Basketbol - Voleybol Şube Sorumlusu), Fikret Taşçı Yönetim Kurulu Üyesi (Futbol Şube Sorumlusu), Orhan Haşim Elmalı Spor Okulları Sorumlusu (Dağcılık - İzcilik - Judo - Yüzme Şube Sorumlusu), Engin Altun Taraftar ve Halkla İlişkiler Sorumlusu (Judo Şube Sorumlusu), Velihan Yumrukaya (Atletizm - Motor Sporları Şube Sorumlusu), Ali Caner Vatansever Tesisler Sorumlusu (Cimnastik Şube Sorumlusu)”