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Manisa BBSK yönetiminden Vali Karadeniz’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (MBBSK) Başkanı Mehmet Güzgülü, yönetim kurulu üyeleri Metin Memiş, Bora Çaylan, Engin Altun, Özcan Nalbantlar, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

MANİSA 08.10.2021, 16:42
Manisa BBSK yönetiminden Vali Karadeniz’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (MBBSK) Başkanı Mehmet Güzgülü, yönetim kurulu üyeleri Metin Memiş, Bora Çaylan, Engin Altun, Özcan Nalbantlar, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Güzgülü, yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, kulüp hakkında Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Başkan Güzgülü ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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