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Manisa BBSK Michal Michalak’ı renklerine bağladı

Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Polonyalı forvet Michal Michalak’ı kadrosuna bağladı.

MANİSA 14.08.2022, 14:00
Manisa BBSK Michal Michalak’ı renklerine bağladı

Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Polonyalı forvet Michal Michalak’ı kadrosuna bağladı.

Polonyalı forvet Michal Michalak, Basketbol Süper Ligin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının kadrosuna katıldı. Almanya’da EWE Baskets Oldenburg ve Fransa’da Levallois’te geçiren 29 yaşında, 1.96 boyundaki oyuncu Polonya Milli Takımı’yla Türkiye Milli Takımıyla hazırlık maçı yapmak için geldiği İstanbul’da sözleşme imzaladı. Michalak, geçen sezon Almanya’da 13.1 sayı, 3.7 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakaladı.

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