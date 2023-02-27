Manisa BBSK, depremzede çocuklara ücretsiz spor kursları verecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından Manisa’ya gelen afetzede çocukların spor okullarında basketbol, voleybol ve yüzme kurslarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. 1 yıl boyunca devam edecek olan kurslara ailelerin afetzede olduğunu gösterir belge ile başvuru yapması yeterli olacak.

Kahramanmaraş merkez üslü iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de deprem nedeniyle Manisa’ya gelen çocukların spor okullarındaki basketbol, voleybol ve yüzme branşlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini duyurdu. Aileler, spor okullarına sadece afetzede olduğunu gösterir belge ile kayıt yaptırabilecek.

Spor okulu kayıt ve başlangıç tarihleri

Yüzme branşına 2010-2017 doğumlu çocuklar, voleybol branşına 2008-2014 doğumlu çocuklar, basketbol branşına 2009-2016 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilecek. Yüzme branşında spor okulu 4 Mart’ta, voleybol branşında 18 Mart’ta, basketbol branşında 25 Mart’ta başlayacak. Yüzme ve basketbola kayıt olmak isteyenler Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerine, voleybol spor okuluna ise Tevfik Lav Spor Tesisinde başvurular alınacak. Kayıtlar 27 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Spor okullarındaki kurslar 1 yıl boyunca devam edecek. Kursa kayıt yaptıran afetzede çocuklara spor malzemeleri ücretsiz bir şekilde verilecek.

Bora Çaylan: “Çünkü biz, birlikte güçlüyüz”

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Ülke olarak tarifsiz ve çok büyük bir acı yaşadık ve bu acının tazeliğini hala yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemiz yaraların sarılması için canla başla çalışırken spor kulüpleri de ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak afetzede çocuklarımızın yaşadığı psikolojik travmanın izlerini silmek için çalışıyoruz. Binlerce evladımıza ev sahipliği yaptığımız Kulüp çatımız altında afetzede çocuklarımıza da kapılarımızı açıyoruz. Biliyoruz ki spor ve fiziksel aktiviteler çocukların gelişiminde birçok olumlu etkiye sahip. Spor, çocuklar için hem fiziksel açıdan hem de sosyal açıdan çok önemli. Bu noktadan hareketle deprem felaketi sonrasında Manisa’ya gelen ailelerimiz, afetzede belgeleri ile çocuklarını ücretsiz bir şekilde basketbol, voleybol ve yüzme kurslarımıza kayıt yaptırabilecekler. Çocuklarımızın psikolojik olarak yaşadıkları travmayı silebilmeleri ve normal hayata yeniden adapte olabilmeleri için Manisa BBSK olarak elimizden gelen her desteği vereceğiz. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz” dedi.