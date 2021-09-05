Manisa BBSK Basketbol’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam ederken, takım kaptanı Recep Doğrusöz ve yeni transferlerden tecrübeli forvet Fatih Cantitiz 2021-2022 sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Takım Kaptanı Recep Doğrusöz, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, “Şampiyonluk Kupasını Manisa’ya Getireceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Liginde 2021-2022 sezonuna şampiyonluk hedefi ile yola çıktı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde takımın tecrübeli kaptanı Recep Doğrusöz ve yeni transferlerden Fatin Cantitiz Federasyon Kupasına az bir süre kala önemli açıklamalarda bulundu. Manisa’nın yeşil-beyazlı ekibinde Kaptan Recep Doğrusöz bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerek, Manisalı basketbol severlere agresif ve mücadeleci bir takım izleteceklerini ifade etti. Yeni transferlerden tecrübeli forvet Fatih Cantitiz de, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, Manisalıların son topa kadar mücadele edecek bir takım izleyeceklerini belirtti.

Takım kaptanı Recep Doğrusöz, büyük bir tempo ile devam ettikleri antrenmanların önemine değinerek, “Açıkçası üç haftadır çok yoğun çalışıyoruz. Çok yorucu ama bize getirisi yüksek olacak bir dönem oldu. Allah’a çok şükür sakatlıksız bir dönem geçirdik. Bu da çok önemliydi. Yükleme periyodunun sezon içerisinde hedefimiz büyük olduğu için karşılığını alacağımızı ve iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızın meyvelerini toplamak için ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“Sahada çok mücadeleci ve savaşan bir takım olacak”

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Doğrusöz, “Yeni sezonda agresif bir olacağımızı düşünüyorum. Çünkü hedefimiz çok büyük. Manisa’ya şampiyonluk kupasını getirip süper ligde şehri temsil etmek istiyoruz. Bunun için de sahada çok mücadeleci, çok savaşan bir takım olacağını düşünüyorum. Ki teknik ekibimizde takımı oluştururken bu karakterde oyuncuları tercih ettiler. Bu sene parkede çok agresif, çok enerjik, çok ısıran bir takım olacak. Bu durum, hem seyir zevki açısından gelen seyircilerimizi sevindirecek hem de inşallah sonuçlara yansıyacaktır. Biz de sezon sonu kupayı göğüsleyip bu organizasyonu layık olduğu yere götürmek istiyoruz” diye konuştu.

“Birbirini iyi tanıyan bir oyuncu grubuyuz”

Kaptan Doğrusöz açıklamalarının devamında, “Teknik ekibimiz oyuncu portföyünü belirlerken karaktere de gerçekten çok önem veriyor. Takım oluşturulurken bu da göz önünde bulunduruldu. Zaten birbiri ile daha önceden oynamış oyuncu sayısı da fazla. Karşılıklı olarak da zaten birbirlerini tanıyan oyunculardan oluştuk. Sahada da herkes iyi niyetli. İyi niyetli olduktan sonra da kaynaşma kolay oluyor. Hedefimiz için hep beraber kenetlenip beraber yürüyeceğiz” dedi.

Bu sezon kısıtlı da olsa seyirci ile buluşacaklarını belirten Doğrusöz, “Geçen seneyi pandemi dolayısıyla seyircisiz geçtik. Bu sene yarı kapasiteyle de olsa seyircimizle buluşacağız. Hedefimiz büyük. Bunun için her desteğe ihtiyacımız var. Seyirci de bunun önemli bir ayağı. Onun için Manisalı seyircilerimizi salonumuza bizi desteklemeye bekliyoruz. Galibiyetleri, kupamızı hep beraber taçlandırmak istiyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.

Takıma bu sezon katılan tecrübeli forvet Fatih Cantitiz ise, “Hazırlık dönemini geçtikten sonra bizim için önemli olan Ankara’daki Federasyon Kupasını kazanmak. Ligin devamında umarım Manisa’da ki kimseye play-off maçları izletmeden Mart gibi sezonu bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geleni yapacağız inşallah başarırız” dedi.

Fatih Cantitiz, takım olarak sezon öncesinde iyi bir uyum yakaladıklarını ifade ederek, “Takım kimyası çok iyi. Genel olarak tecrübeli isimlerimiz ve birbiri ile uyum sağlayacak tarzda oyuncular var. Karakter çok iyi bir takımız. Recep abinin söylediği herkes birbirini çok iyi tanıyor” ifadelerini kullandı.