Manisa BBSK Basketbol A Takımına altyapıdan iki oyuncu desteği

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımına altyapıdan iki oyuncu dahil oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımına altyapıdan iki oyuncu dahil oldu. Basketbol Genç Takımındaki başarılı performansları ile Baş Antrenör Ceyhun Cabadak’ın dikkatini çeken Genç oyuncular Gökbay Gök ve Mustafa Akdeniz Akkanat A takımın antrenmanlarına çıkmaya başladı. Forma giymek için çok çalışacaklarını belirten oyuncular, Büyükşehir Belediyespor forması altında büyük başarılara imza atmak istediklerini dile getirdiler.

A Takımı ile antrenmanlara başladıklarını belirten 2003 doğumlu Gökbay Gök, “A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başladık. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak ve antrenörlerim ve oyuncu abilerimden çok güzel şeyler öğreniyorum. Forma giymek için çabalıyoruz. Güzel bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında güzel imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Mustafa Akdeniz Akkanat, “A Takımda forma giymek için çalışıyoruz. Altyapı konusunda çok şanslıyız. Faaliyetlerinden çok memnunuz” dedi.