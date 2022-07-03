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Manisa BBSK altyapısı açık ara farkla şampiyon

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate takımı, Minik ve Yıldızlar Manisa Karate İl Birinciliği şampiyonasında 29 altın, 15 gümüş ve 14 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

MANİSA 03.07.2022, 15:50
Manisa BBSK altyapısı açık ara farkla şampiyon

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate takımı, Minik ve Yıldızlar Manisa Karate İl Birinciliği şampiyonasında 29 altın, 15 gümüş ve 14 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate takımı, Karate Federasyonu Manisa Karate İl Temsilciliği Faaliyet Programında yer alan Minik ve Yıldızlar Manisa Karate İl Birinciliğinde açık ara farkla şampiyon oldu. Şampiyona 6 kulüp ve 120 sporcunun katılımıyla Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Manisa BBSK Karate Takımının alt yapısında forma giyen 65 sporcunun katıldığı İl Birinciliğinde toplam 58 madalya kazanılarak büyük bir başarıya imza atıldı. Manisa BBSK’lı karateciler 29 altın, 15 gümüş ve 14 bronz madalya alarak toplam 204 puanla İl Şampiyonu oldu.

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