Manisa Bando Takımı ilk kez resmi törende görev aldı

Manisa Valiliğinin talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa Lisesi öğrencilerinden seçilerek kurulan Manisa Bando Takımı, ilk olarak Manisa Valiliği Nevruz Kutlama programında görev aldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bandonun ilk görevlerini başarıyla yerine getirdiklerini belirterek tebrik ettiğini söyledi.

Resmi tören, milli bayram ve çeşitli kutlamalarda görev alması için yaklaşık 3 ay önce kurulan ve çalışmalarına başlayan 50 kişilik bando takımı, ilk olarak Manisa Valiliği Nevruz Kutlama programında görev aldı. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Nevruz Kutlama programında, eğitmenleri Beden Eğitimi Öğretmeni Tolga Ünal önderliğinde törende en önde yer alan Manisa Bando Takımı, hatasız ve uyum içinde çaldığı marşlarla beğeni topladı.

İlk kez görücüye çıktılar

Tören bitiminde Bando Takımını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte kutlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eğitmen Tolga Ünal ve Bando Takımı’nda görev alan öğrencileri tek tek kutlayarak tebrik etti. Manisa Bando Takımı’nın ilk gösterisinde beğeni topladığını kaydeden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Bandomuz gayet güzel hazırlanmış, ben öncelikle gençlerimizi tebrik ediyorum, onları yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bandonun kuruluşunda tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Hem sadece olaya bando olarak bakmamak lazım, kültürel faaliyetleri mutlaka her yönden geliştirmemiz lazım. Yine bizim geleneksel müzik dallarımızda yine folklorumuzla ilgili tüm kültürel faaliyetlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Bando da resmi törenlerde özellikle kutlama günlerinde kullanılan bir ekip olarak o da ilimizin bir ihtiyacıydı. Emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Vali Karadeniz, daha sonra Valilik Bando takımıyla birlikte Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.