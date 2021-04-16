Manisa arıcılıkta marka haline gelecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ’Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi’ işbirliği protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün arıcılıkta Manisa’yı marka haline getirme hedefinin olduğunu belirtirken, Kooperatif Başkanı Ali Binici ise "Bu proje bizim hayalimizdi" ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. ’Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi’ ile arıcıların hazır ana arı alarak kullanmak yerine kendi ana arılarını yetiştirmesini uygulamalı olarak öğretmek, ticari ana arı işletmeleri tesis edilerek ülkemizdeki ana arı ihtiyacına katkı vermek, Ege Bölgesi yerel arı ekotiplerinin korunması ve yaygınlaşmasını sağlayarak bölgeye hastalık ve parazit gelişini en aza indirmek hedefleniyor. Ayrıca arı sütü eğitimi Arı sütü üretimi eğitimi ile arıcıların arı sütü de üreterek ek arı ürünleri ile gelirlerinin arttırılması amaçlanmakta olup, 20 kursiyer ana arı üreticisi ve 20 kursiyer arı sütü üretimi olmak üzere 40 arıcıya eğitim verilecek. Bu eğitim programı 5 yıl boyunca ilimizin muhtelif ilçelerinde verilmeye devam edilecek. Proje kapsamında 150 adet Langstroth tipi polen tuzaklı ahşap arı kovanı, 500 adet ana arı çiftleştirme kovanı, 10 adet damızlık ana arı ve ana arı, arı sütü üretiminde kullanılacak muhtelif arıcılık malzemeleri desteği yapılacak.

"Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

’Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi’ ile ilgili olarak işbirliği protokolü de imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Binici arasında imzalanan işbirliği protokol töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ve Kooperatif Başkan Yardımcısı Nuri Açıkgöz yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kooperatifçiliği desteklemek adına yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesinin de bal üreticilerinin kooperatiflerine destek vermek olduğunu söyleyen Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, "Bugüne kadar ana arı konusunda destekler sağladık. Birlikte ortak çalışmalar yaptık. Bugün itibariyle konuyu biraz daha öteye taşıyıp daha verimli hale getirebilmek adına ana arı üretimi konusunda ortak bir çalışma yapmak üzere kooperatifimizle bir aradayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de diğer kooperatiflerimizle, üreticilerimizle sürekli bir arada olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Arıcılıkta Manisa’yı marka haline getirmek istiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün arı üretimine verilen desteklerle arıcılıkta Manisa’yı marka haline getirme hedefinin olduğunu belirten Aytaç Yalçınkaya, "Bunda da Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak sizlerle işbirliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Tüm arı üreticilerine verimli bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Kaliteli ana arı üretimi sağlayarak da sizlere bu konuda destek olmak için ve tüm arı yetiştiricilerine ana arı konusunda eğitim vermek için bu protokolü imzalayacağız. Umarım daha verimli, kırsala daha yayılmış bir bal üretimi ve kooperatifçilik anlamında da bir arada olduğunuz bir yapıyı, Büyükşehir Belediyesi’nin de Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın destekleriyle daha eğitim anlamında, insanlara kaliteli üretimi nasıl yaptıracağımızı öğreteceğimiz bir düzen kurmuş oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu proje bizim hayalimizdi"

S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Binici de, "Bu proje bizim hayalimizdi. Uzun süreden beri böyle bir hayal içerisindeydik. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Memleketimizde istihdam sıkıntımız var. Genç arıcılara örnek olalım, onları yetiştirelim istiyoruz. Yapılacak çok iş var. Bunların içinde en önemlisi ana arının iyi olması lazım. Bölgemiz de bu işi yapmak için uygun. Bizim hedefimiz sadece bal değil. İyi bir ana arı olduğu zaman bir sürü ek ürünler var. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde biz bunu bir adım daha ileriye götürürüz ve ilimizde daha faydalı oluruz. Bu proje Türkiye’de bir ilk olacak. Umarım memleketimize faydalı bir iş yapmış oluruz. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.