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Manisa AKUT üyeleri Vali Karadeniz’e bilgi verdi

MANİSA ARAMA KURTARMA DERNEĞİ MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ’İ ZİYARET EDEREK İZMİR DEPREMİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

MANİSA 09.11.2020, 18:43
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Manisa AKUT üyeleri Vali Karadeniz’e bilgi verdi

Manisa Arama Kurtarma Derneği Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek İzmir depreminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manisa AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve Ekip Lideri Doruk Yavaş ile ekibi Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir’de yapılan arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Yavaş ve ekibine teşekkür eden Vali Karadeniz, “Deprem sonrası ilimizden de ekipler arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e gitti. Ekiplerimiz, deprem bölgesinde büyük bir özveriyle enkaz altından vatandaşlarımızı çıkarabilmek için çalıştılar. Deprem bölgesinde görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

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