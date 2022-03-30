Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan kardeş okula kütüphane ve teknik destek yardımı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesinde yer alan Halıtlı Mahallesi İlk ve Orta Okuluna Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından başlatılan kitap bağış kampanyasında toplanan kitaplar ile Kardeş Okul projesi dahilinde kütüphanesi yenilendi.

Halıtlı İlk ve Orta Okulu bahçesinde gerçekleştirilen törene Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Ertuğrul Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayşin Kibrit, Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Gülsen Uçar, Yunusemre Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Bilir, Manisa Açık Ceza İnfaz Kurum Müdür yardımcıları Kamil Köksal ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Kütüphanesiz 3 okulumuz kaldı"

Törende konuşan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa’daki hedeflerinin kütüphanesiz okul kalmaması olduğunu vurgulayarak, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Gencay, “İlçemizde bugün itibariyle 3 okulumuz kaldı kütüphanesiz, onların da var ama zenginleştirilmesi lazım. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda eksiği bulunan okullarımızdaki kütüphanelerimizi kitap zengini yapmak amacımız ve hedefimizdir.” dedi.

Törende konuşan Manisa Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Ertuğrul Çelebi ise kurumlarında personel arasında düzenlenen kitap bağış kampanyasında Halıtlı Köyü İlk ve Orta Okulu için 500 kitap bağış olarak toplandığını söyledi.

Çelebi, “Okul kütüphanesinde kullanılmak üzere 18 adet sandalye kurumumuz aracılığıyla temin edilerek Halıtlı Okul Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Okul Kütüphanesinin dolap ve rafları düzenlenmiş ve tamir edilmiştir. Okulun bilgisayar sınıfı ve bilgisayar hatları kurumumuz tarafından çalışır hale getirildi. Okulun elektrik ve aydınlatmasının bakımı yapıldı. Okulun anasınıfında bulunan masa, sandalye, dolap ve araç gereç elden geçirilerek sağlam ve kullanışlı hale getirilmiştir.” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarından ardından kütüphane ve okula teknik destek sağlayan kişi ve kurum müdürlerine törene katılan protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, öğrenciler ile birlikte kütüphane ve bilgisayar sınıfını gezdi.

Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Gülsen Uçar, ekibiyle birlikte okul bahçesinde tüm öğrencilere “Çocuk” adlı kitabı dağıttı.