Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ’Psikolojik İlk Yardım Projesi’ sertifikaları verildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, çağrı karşılayıcı personelin empati seviyelerini yükseltmek amacıyla ülkemizde ilk kez Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personele verilen “Psikolojik İlk Yardım Projesi” sertifika törenine katıldı.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personele; son zamanlarda 112 çağrı merkezinde çağrı sayısında meydana gelen artış, asılsız çağrılar, bazı vatandaşların duyarsız davranışlarının çağrı karşılayıcı personeli mental olarak daha da yıpratması sebebiyle ’Psikolojik İlk Yardım Eğitimi’ verildi. Zafer Kalkınma Ajansı’nın da desteklediği eğitim kapsamında çağrı karışlayan personele olağandışı durumlarda yapılması gerekenler, arayan şahısların psikolojik durumlarına uygun olarak çağrının sürdürülmesi ve çağrı karşılayıcı personelin empati seviyelerini yükseltilmesi hedeflendi. Hem teorik hem de pratik uygulamaların yapıldığı 18 saatlik eğitim kapsamında katılımcıların psikodrama tekniği ile çağrı sırasında yaptıkları empati ve psikolojik yönetim pratiklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen törende eğitimde başarılı olan personele sertifikaları Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Ali Dedeler tarafından takdim edildi.

Jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, orman yangın ve AFAD acil durum numaralarının tek numara olarak 112 çatısı altında birleştirildiğini söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, çağrı karşılamada doğru yönlendirmenin önemine vurgu yaptı. Pandemi döneminde de çağrıların artmış olduğuna değinen Vali Karadeniz, özverili çalışmalarından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.