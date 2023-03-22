Makyajla bir saatte 50 yaş yaşlanan kursiyerler minik öğrencileri şaşırttı

MANİSA (İHA) – Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü kursiyerleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ‘Yaşlandırma makyajı’ yaparak, anasınıfı öğrencileriyle buluştu.

Yaşlılar Haftası’na dikkat çekmek amacıyla makyajla bir saatte yaklaşık 50 yaş yaşlandırılan Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü kursiyerleri, anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Kurs öğretmenleri Nurten Aymergen ve Rabia Bağırsakcı’nın verdiği eğitimle yaşlandırma tekniğini öğrenen kursiyerler, aralarından gönüllü olan iki arkadaşlarını yaklaşık 50 yaş yaşlandırarak, aynı merkezde eğitim gören anasınıfı öğrencileriyle buluşturdu. Makyajla yaşlandırılan kursiyerleri gören minik öğrenciler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Makyajla yaşlandırılan kursiyerler öğrencilere; yaşlılara karşı sevgi, saygı ve yardımcı olunması konusunda bilgiler verdi. Daha sonra birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Yaşlılar Haftası’na dikkat çekmek ve duyarlılık göstermek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.