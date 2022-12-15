Mahallelerin su sorunu MASKİ’yle son buldu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Çamköy mahallesine daha verimli su ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Demirci ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi Ayvalık mevkiisinde yeni açılan sondaja 200 metrelik içme suyu terfi hattı çalışması da yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Çamköy mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başlatılan sondaj çalışmalarını tamamladı. Alınan numune teste gönderildi ve sonuçlar bekleniyor. Olumlu sonuç alındığı takdirde, mahalleye daha verimli içme suyu ulaştırmak adına gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.

Şehreküstü’nün su yetersizliği sorunu çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu terfi hatlarını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarında hız kesmiyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci’ye bağlı Şehreküstü Mahallesi Ayvalık mahallesinde yeni açılan sondaja terfi hattı çalışması yapıldı. Hattın 200 metrelik bölümünde çalışma yürüten ekiplerin işinin tamamlanması ile birlikte mahalleye daha verimli ve kesintisiz su ulaşması sağlandı. Bölgede yaşanan su yetersizliği sorunu da çözüme kavuşturuldu.