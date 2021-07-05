MABEM’den LGS’de önemli başarı

Manisa Büyükşehir Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen MABEM eğitim kurumlarında hazırlık dönemini geçiren öğrenciler, 2020-2021 LGS sonuçlarına göre önemli bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 2020-2021 LGS sınavı sonuçları açıklandı. LGS sınavına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen MABEM eğitim kurumlarına hazırlanan öğrenciler sınav sonuçlarına göre büyük başarıya imza attı. MABEM LGS hazırlık programına kayıt olan 897 öğrencide yüzde 14’ü Fen liselerine, yüzde 41’i Sosyal Bilimler-Anadolu Liselerine, yüzde 38’i proje okullarına ve yüzde 7’si de yerel yerleştirme ile mahalle liselere yerleşecek puanı aldı. Alınan sonuçların genel yüzdelik dilime göre dağılımı ise yüzde 0-1’lik dilimde 10 öğrenci, yüzde 1’lik dilimde 26 öğrenci, yüzde 2’lik dilimde 43 öğrenci, yüzde 3’lük dilimde 61 öğrenci, yüzde 4’lük dilimde 77 öğrenci ve yüzde 5’lik dilimde 96 öğrenci şeklinde oluştu.