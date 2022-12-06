Liseli gençlerde 2. kafile Ankara’ya uğurladı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki lise öğrencilerinin tarihte yaşananları yerinde görerek öğrenmeleri amacıyla Salihli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen projede öğrenciler Ankara’ya uğurlandı.

Salihli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol ile ilçe merkezinde liselerde eğitim gören ikinci öğrenci kafilesi Ankara’ya gönderildi. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi ile Salihli Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grup, kültür gezileri çerçevesinde Ankara’ya uğurlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yenen, “Türkiye Yüzyılı gençliği Ata’sının izinde. Öğrencilerimiz, milli, manevi miraslarımızı tanıtma ve sahip çıkma adına, Ankara Anıtkabir ve tarihi mekanları ile “Çanakkale Geçilmez” destanının yazıldığı tarihi mekanları ziyaret edecekler. Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya bizlere verdiği destekten dolayı tüm öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Karaoğlu da, Türkiye Cumhuriyeti’nin emanet edildiği gençlere yönelik milli, tarihi ve manevi mirasların tanıtılması amacıyla kültür gezileri düzenlediklerini belirterek Ankara gezisine katılan öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi.