Lalapaşa Ortaokulu ihaleye çıkıyor

Uzun uğraşlar sonucu kamulaştırma çalışmaları tamamlanan ve projelendirilen Lalapaşa Ortaokulu’nda mutlu sona yaklaşılıyor. 20 derslikli olarak planlanan ortaokulun yapımı için 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ihaleye çıkılacağını açıklayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, okulun 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında hizmete hazır hale geleceğini söyledi.

Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi’nde okul ihtiyacını karşılamak adına toplam 3 bin 186 metrekare taşınmazın kamulaştırma işlemine 2011 yılında başlamış mahkeme süreciyle birlikte 2020 yılında tamamlanmıştı. 2021 yılı temel eğitim yatırım programına alınan Lalapaşa Ortaokulu’nda ihale aşamasına gelindi. Hissedarlardan 1 milyon 261 bin 998 lira bedelle kamulaştırılan okul arsası üzerine kurulacak ortaokul için projelendirme safhasının tamamlandığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ihaleye çıkılacağını söyledi. 20 derslikli olarak planlanan ve bodrum+zemin+3 kattan oluşan projenin inşaat alanın yaklaşık 4 bin 700 metrekare olduğunu kaydeden Baybatur, “Eskiden okul yapımı süreleri çok uzundu. 4-5 yıl sürerdi. Günümüzde bu süreler çok kısaldı artık. 12- 13 ay gibi bir sürede okullarımız tamamlanıp, çocuklarımızın hizmetine sunulabiliyor. Nasipse Lalapaşa Ortaokulumuzu da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında hizmete hazır hale getireceğiz. Böylece mahallemizde ki bu eksikliği de gidermiş olacağız” dedi.

Lalapaşa Camii’nin önündeki boş alanda inşa edilecek olan ortaokulda 1 öğretmenler odası, 2 zümre öğretmenler odası, 1 okul aile birliği odası, 1 rehberlik servisi, 2 araç gereç odası, 1 fen dersliği, 1 teknoloji tasarım atölyesi, 1 müzik dersliği, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 bilgisayar dersliği, 1 destek eğitim odası, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 1 kantin, 1 çok amaçlı salon, 2 mescid, 1 beden eğitimi salonu yer alacak.