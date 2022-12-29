KYK’lı öğrenciler mahalli sanatçı Sami Dinç ile coştu

Kredi Yurt Kurumu (KYK) Kula Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü tarafından organize edilen programla üniversiteli öğrenciler mahalli sanatçı Sami Dinç ile güzel bir gece yaşadı. Öğrencilerin istek parçalarını tek tek seslendiren mahalli sanatçı Sami Dinç, sergilediği performanslar ile öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kredi Yurt Kurumu (KYK) Kula Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü, yurt bünyesindeki öğrenciler için güzel bir çalışmaya imza attı. Mahalli Sanatçı Sami Dinç ile ortak bir projeye imza atan yurt yönetimi, öğrencilerin sosyal faaliyetleri çerçevesinde müzik gecesi düzenledi. Eline aldığı saz ile üniversiteli öğrencilerin isteklerini tek tek seslendiren mahalli sanatçı Sami Dinç, sergilediği performans ile kız öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayat anılarından, yaşadığı komik olaylardan bahseden Sami Dinç, öğrencilerin merak ettiği soruları da tek tek yanıtladı.

Düzenlenen müzik gecesinde öğrencilerin Kula’yı daha yakından tanıması için Kula’ya özel seslendirdiği yöresel müzikleri de öğrencilere dinleten Sami Dinç, öğrencilerin mutluluğunu gözlerinden okuduğunu ve bu sayede kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.