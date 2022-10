Kutsal topraklara giden umrecilere, Türk Kızılay’dan şerbet ikramı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, umre ziyareti için kutsal topraklara giden kafile ve yakınlarına şerbet ikramında bulundu.

Manisa Müftülüğünün organizasyonunda, Yunusemre ilçesi Mesir Camii’nde umre vazifesini yerine getirmek için gidecek 169 vatandaş için uğurlama töreni düzenlendi. Duaların edilip, ilahilerin okunduğu törende, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekip ve gönüllüleri tarafından yaklaşık 2 bin kişilik şerbet dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu, Türk Kızılay’ın ekiplerinin her an her noktada gönüllülerin desteğiyle sahada olduğunu söyledi. Manisa’da Umre ziyareti için kutsal topraklara giden kafile için düzenlenen törende, yaklaşık 2 bin kişilik şerbet ikramında bulunduklarını dile getiren Efendioğlu, "Türk Kızılay olarak her zaman sahada ve vatandaşlarımızın yanındayız. Manisa Müftülüğümüz tarafından organize edilen törende vatandaşlarımıza şerbet ikramında bulunduk. Bizler sadece zor zamanlarda değil her an vatandaşlarımızın yanındayız. Kızılay olarak bağışçılarımızın desteğiyle her geçen gün büyüyor ve sahada her zamankinden daha çok bulunuyoruz." dedi.