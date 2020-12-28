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KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemi ile Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.
MANİSA 28.12.2020, 17:47
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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemi ile Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.
Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu hakkında üyelerin bilgilendirilmesi ve kurulun etkinliğinin artırılması için önerilerin gündeme geldiği toplantıda, İl Sanayi ve Teknoloji Çalışma Planına ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca, Covid-19 salgınının Manisa’daki sanayi üretimi ve istihdam üzerindeki etkileri, normalleşme süreci ve sonrası için hazırlıklar ile üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar gündeme geldi.İlin sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla oluşturulan “KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu” Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, İŞKUR İl Müdürü, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri veya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, KOSGEB Müdürü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temsilcisi, belediye temsilcisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi temsilcisi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi temsilcisi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ve İlin sanayisiyle ilgili STK üst düzey yöneticilerinden oluşuyor.
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