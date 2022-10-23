Kuş Pazarında Brahma Şampiyonası düzenlendi

Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Brahma Kulübü’nün organizasyonuyla Yunus Emre Millet Çarşısı’nda Brahma Şampiyonası düzenlendi. 200 farklı renklerde brahmaların katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Yunusemre Belediyesi’nin destekleri ile Türkiye Brahma Kulübü tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı’nda Brahma Şampiyonası gerçekleştirildi. 200 adet farklı renklerde brahmaların katıldığı yarışmada Türk ve İsviçreli hakem tarafından hayvanların rengi, boyu, ayak rengi ve çeşitli bölgeleri değerlendirilip puanlanarak seçildi.

Şampiyonayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. Dereceye girenleri kutlayan Başkan Çerçi, “Muhabbet kuşu, papağan çeşitleri, kanarya, güvercin, yem, kafes, mama ve ilaç çeşitlerinin yer alacağı Kuş Pazarını bu yıl bir kez daha açtık. Kuş pazarında bu yıl ilk kez Brahma Şampiyonası düzenledik. Farklı renklerde brahmaların katıldığı yarışmada dereceye girenler belirlendi. Tüm şampiyonları sahiplerini kutluyorum” dedi.