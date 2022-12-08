Kursiyerler ürettikleri ürünleri ihraç ediyor

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde kursiyerlerin yaptığı amigurumi oyuncaklar büyük beğeni topluyor. El emeği göz nuru oyuncaklara yurt dışından da oldukça fazla talep olduğu ve bebeklerin ihraç edildiği öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi bünyesindeki meslek edindirme kurslarında kadınlar hem yeni bir hobi ediniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen amigurumi (içi doldurulmuş örgü oyuncak) kursunda 15 kursiyer haftanın 3 günü El Sanatları Öğretmeni Hatice Kübra Erdem’den eğitim alıyor. Ürettikleri ürünler ile ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınların ürünleri Dubai, Tahran ve Arabistan’a ihraç ediliyor. Ürünler ayrıca Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan Üreten Eller Mağazası’nda da satışa sunuluyor.

El Sanatları Öğretmeni Hatice Kübra Erdem kursların oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Haftanın 3 günü Amigurumi kursu veriyorum. Yurt dışına ürünler göndermeye başladık. Şu anda Dubai, Tahran ve Arabistan’a ürünlerimizi gönderdik ve oralarda çok beğenildi. 15 kursiyerimiz ile bu kursta başarılı oluyoruz.” dedi.

Kursiyerlerden Didem Seçkin ise kurstan duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getirdi: “9 yıldır bu işi yapıyorum. Buraya sosyalleşmeye geldim. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye bu imkanları bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyorum.”