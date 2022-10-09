Kursiyerler eserlerini sergiledi

Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi çini ve kazaziye kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi Yunus Emre Kültür Parkı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi çini ve kazaziye kursu öğrencileri hazırladıkları eserleri Yunus Emre Kültür Parkı’nda görücüye çıkardı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı serginin açılışını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi ve kursiyerlerle birlikte yaptı. Sergiyi gezen Başkan Çerçi eserler hakkında kurs hocaları Zehra Kaya ve Yasemin Malcı ile eser sahiplerinden bilgi aldı.