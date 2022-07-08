Kurbanlık satmaya giderken kullandığı traktör devrildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kurbanlık koyun satmak için hayvan pazarına giden çiftçi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçilik yapan H.K. (65) 4 adet koyununu satmak için 45 DY 328 plakalı römorklu traktörüyle pazara hareket ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada traktör sürücüsü H.K. yaralanırken yanında yolcu olarak bulunan F.E. ise kazayı yaralanmadan atlattı. Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan H.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.