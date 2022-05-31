Kula’nın yeni hastane çevresindeki asfaltlama çalışmaları sona erdi

Manisa’nın Kula ilçesinde yapımı tamamlanan ve haziran ayının ilk haftasında hizmete açılması planlanan yeni Kula Devlet Hastanesi’nin bağlantı yollarında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama çalışması sona erdi. Öte yandan hastanenin hizmete açılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından gün içerisinde belirli saatlerde hastaneye servis hizmeti de sağlanacağı öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük destekleriyle uzun yıllardır Kula’da yapılması planlanan Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası inşaatı sona erdi. Ege Bölgesi’nin nadide hastanelerinden biri haline gelen yeni hastane, haziran ayının ilk haftasında hizmete açılması planlanıyor. Kula halkının ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için var gücü ile çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ise, hastane çevresi ile bağlantı yollarındaki asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Asfaltlanan yollarla birlikte yeni hastaneye ulaşım da kolaylamış oldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Kula Şefi Tuğba Ural ile birlikte asfaltlama çalışmalarını yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül’ü yeni hastanedeki makamında ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ise, çalışmalarda destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir ile Manisa Su ve Kanalizasyon İşleri(MASKİ) Kula Şefi Tuğba Ural’a teşekkür etti.

Yağmur suyu ve kanalizasyon hatları da döşendi

Ulaşım yollarının asfaltlanmasının yanı sıra Manisa Su ve Kanalizasyon İşleri(MASKİ) İlçe Şefliği tarafından da hastane çevresindeki yağmur suyu geçişi ve kanalizasyon hatları da döşendi. 5 adet 500’lük yağmur suyu geçişi ile hastane çevresinin tamamında döşenen kanalizasyon hatlarıyla birlikte MASKİ’nin yeni hastanede yapacağı çalışmalar tamamlanmış oldu.

Servis saatleri ve güzergah da belli oldu

Öte yandan yeni hastanenin hizmete açılmasıyla birlikte Kula halkının ulaşımda bir sorun yaşamaması adına servis saatlerini belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Topdemir, ilk etapta belirli saatlerde ulaşım sağlanacağını dile getirdi. Sabah saat 07.00’de başlayacak olan servisler, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde garajdan kalkacak. İtfaiye, Askerlik Şubesi, Rafet Üçelli Okulu, Harmanyakan yokuşu, Naci Hakkı Ulusoy Okulu, Dökümhane kavşağı, 120 evler, 4 Eylül Okulu, Gençlik Parkı ve Şah Süleyman Camii, yeni hastane, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi, Narıncalıpıtrak Mahallesi, Bahar Kooperatifi, CBÜ Kula MYO Kampüsü, TOKİ, 4 Eylül Kooperatifleri, Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi, Kavacık Mahallesi, yeni hastane, Şah Süleyman Camii, 4 Eylül Okulu ve garaj hattında seyredecek.