Kula’nın kurtuluşunun 100. yılında Uğur Aslan sahne aldı

Kula’nın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda ünlü sanatçı Uğur Aslan sahne aldı.

4 Eylül Kula’nın kurtuluşunun 100. yıldönümü, gündüz düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kurtuluşun yıldönümü için Manisa Büyükşehir Belediyesi de Kula’da akşam programı düzenledi. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda düzenlenen akşam programında, söylediği hareketli şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Uğur Aslan sahne aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Aslan, seslendirdiği hem hareketli hem de slow şarkılarla Kulalıları doyasıya eğlendirdi. Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından Kula’nın tarihine özgü hediyeler takdim edilen sanatçı Uğur Aslan, Kula’nın kurtuluşunun 100.yıldönümünü kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uğur Aslan konserine, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.