Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Covid-19 salgını sebebiyle sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kula’da düşman işgalinden kurtuluşun 98. yıl dönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterilerek düzenlenen program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun yaptı. Ardından törene katılan protokol üyelerine hitap eden Kaymakam Kemal Duru, kurtuluş mücadelesinde şehit düşen kahramanları yad etti. Kula’nın kurtuluşunda şehit düşen kahramanların tek tek isimlerini okuyan Kaymakam Duru, kurtuluşun 98. yıl dönümünü kutladı. Konuşmaların yapılmasının ardından günün anlam ve önemine binaen gönderilen kutlama tebrik ve telgraflar okundu. Daha sonra öğrenciler tarafından günün önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından program ilçe şehitliğinde devam etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından program sona erdi.

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlama programına; Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, kolluk kuvvetleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.