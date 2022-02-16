Kulalı sanatçı Sami Dinç’in ’Sanatçı Tanıtma Kartı’ başarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun bu yılki çalışmaları tamamlandı. Çalışma kapsamında geçtiğimiz yıl içerisinde ’Sanatçı Tanıtma Kartı’ için başvuru yapan Kulalı mahalli sanatçı Sami Dinç, kartını almaya hak kazandı.

Geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu’nun bu yılki toplantıları tamamlandı. Akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan değerlendirme kurulu, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, ozanlık geleneğinden edebiyata kadar birçok alanda yüzlerce sanatçıyı değerlendirdi.

Değerlendirmeler sonucunda, icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, alanında belli bir olgunluğa erişmiş, geleneğinden koparmadan icra ettiği sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalara, ’Sanatçı Tanıtma Kartı’ verilmesi kararlaştırıldı.

Kula’da da uzun yıllardır mahalli sanatçılık yapan ve Ege Bölgesi’nde oldukça tanınan bir isim olan Sami Dinç, geçtiğimiz yıl ’Sanatçı Tanıtma Kartı’ için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapmıştı. İlerleyen süreç içerisinde girdiği sınavlarda başarıya ulaşan mahalli sanatçı Sami Dinç, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun verdiği kararla ’Sanatçı Tanıtma Kartı’ almaya hak kazandı. Kartı ve belgesini geçtiğimiz günlerde teslim alan Dinç, Kula’nın adını daha yükseklere bir kez daha duyurduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Sadece Kula’da değil, Ege Bölgesi’nde hizmet vermeye ve Kula’yı tanıtmaya devam edeceğini söyledi.