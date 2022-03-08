Kulalı öğrenci ve öğretmenler Portekiz’de

Kula 4 Eylül Ahmet ve Sebahat Özmen Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ projeleri kapsamında "Robotics 4 Schools" isimli çalışmalarıyla Portekiz’in Lizbon şehrindeki etkinliklere katıldı. Yaptıkları projelerle Portekiz’de ülkemizi temsil eden öğrenciler, aynı zamanda Manisa’nın meşhur lezzetlerini de tanıtıyor.

Kula 4 Eylül Ahmet ve Sebahat Özmen Ortaokulu Müdürü Koray Yalçın, İngilizce Öğretmeni Esra Güçlü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özkan Ayhan, beraberindeki 4 öğrenci ile birlikte Erasmus+ projeleri kapsamında "Robotics 4 Schools" isimli çalışmalarıyla Portekiz’in Lizbon şehrindeki etkinliklere katıldı. Ülkemiz ve yöremize ait sunum ve video gösterilerini Portekiz, İtalya, Estonya ,İsveç ve İspanya’dan katılan öğrenci ve öğretmenlere sunma imkanı bulan ekip, aynı zamanda Manisa’nın meşhur lezzetlerini de tanıtıyor.

Okul Müdürü Koray Yalçın, Portekiz’de bulunulan süre kapsamında tüm ortaklar ile kültürel alışverişin yapıldığını, öğrencilerin Kula ve Manisa’nın yöresel yiyecekleri tanıttığını ve projenin amacı olan robotik kodlama konusunda eğitim aldığını belirtti. Proje kapsamında ilk olarak kasım ayında Estonya ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Yalçın, ikinci olarak Portekiz Lizbon şehrine geldiklerini ve takvim dâhilinde diğer ülkelerin de Kula’ya geleceklerini ve bir hafta boyunca ilçede kalacaklarını belirtti. Yalçın şunları söyledi: "Bu tür projelerin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok faydalı oluyor. Bu proje kapsamında kazanılacak deneyim ve tecrübelerin gerek öğretmen gerekse de öğrencilerimizin üzerinde özellikle dil öğrenimi yönünden olumlu motive edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da farklı projeler üretmek içi çalışmalarına devam edeceğiz. Şu ana kadar okulumuzdan toplam 2 farklı ülkeye 3 öğretmen ve 8 öğrencimiz gitti."