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Kula’da uyuşturucu operasyonu
MANİSA'NIN KULA İLÇESİNDE 397 KÖK İZİNSİZ EKİLMİŞ KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.
MANİSA 04.09.2020, 12:30
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Manisa’nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa’nın Kula ilçesinde Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Şehitlioğlu Mahallesi Gediz Çayı mevkisinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda arama yapan ekipler tarafından boyları yaklaşık 2 metre 397 kök kenevir bitkisi ile sulama için kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 50 metre hortum ele geçirildi.
Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda kenevir bitkisinden numune alınarak imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
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