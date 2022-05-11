Kula’da Trafik Haftası kutlandı

Manisa’nın Kula ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlamaları dolayısıyla Rafet Üçelli İlkokulunda program düzenlendi.

Rafet Üçelli İlkokulunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Rafet Üçelli İlkokulu Müdürü Celal Harmandalı, trafik kazalarının önlenmesi yolunda herkesin çaba göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra, Rafet Üçelli İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Programa katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri trafik ve ilk yardım konularında sunumlar yaptı. Şiirlerin okunması ve halk oyunu ekibinin gösterisi ile program sona erdi.

Programa Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, okul müdürleri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.