Kula’da nevruz bayramı kutlandı

Manisa’nın Kula ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla Tabduk Emre İlkokulu tarafından kutlama programı düzenlendi.

Nevruz Bayramı dolayısıyla Tabduk Emre İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunulmasının ardından programa katılan protokol üyeleri örste demir dövdü, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. Törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul idarecileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.