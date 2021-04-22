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Kula’da komiser yardımcısı sayısı 5’e yükseldi

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan komiser yardımcısı Ömer Yürek göreve başladı. Komiser Yardımcısı Yürek ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan komiser yardımcısı sayısı da 5’e yükselmiş oldu.

MANİSA 22.04.2021, 13:21
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Kula’da komiser yardımcısı sayısı 5’e yükseldi

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan komiser yardımcısı Ömer Yürek göreve başladı. Komiser Yardımcısı Yürek ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan komiser yardımcısı sayısı da 5’e yükselmiş oldu.

Polis akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan PAEM 5. Dönem mezunu Komiser Yardımcısı Ömer Yürek, ilk görev yeri olarak atandığı Kula’da göreve başladı. Komiser Yardımcısı Yürek, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Tarihi Kula ilçesini çok sevdiğini dile getiren Yürek, görevini layıkıyla yapacağını söyledi.

Komiser Yardımcısı Yürek ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Komiser Yardımcısı sayısı 5’e yükseldi.
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