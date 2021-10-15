Kula’da ’Her kahvehane bir kütüphane’ projesi başladı

Kula Müftülüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işbirliğinde, ’Her kahvehane bir kütüphane’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında İlçe Müftülüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçede bulunan kahvehanelerde kütüphane oluşturarak okuma oranını artıracak çalışmalar yapacak.

Kula Müftülüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası, imzalamış oldukları proje ile Kula’da bulunan Kahvehanelere kütüphane oluşturmaya başlayacak. İmza töreninde bir araya gelen Kula Müftüsü Halil Kara ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan proje hakkında görüş alışverişinde bulunarak, yapılacak çalışmalarla ilgili karar aldı.

Halkın milli ve manevi duygularını doğru kaynaktan öğrenmenin önemli bir mesele olduğunu dile getiren Kula Müftüsü Halil Kara, başlatılan proje ile tüm din görevlilerinin çalışmaya hazır olduklarını ve oluşturulan kütüphaneye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan kitaplarla beraber yerli ve yabancı yazarların klasiklerine de yer verileceğini söyledi. Proje kapsamında din görevlileri tarafından kahvehane sohbetlerinin başlayacağını söyleyen Kara, kütüphaneler için de kitap kampanyası başlatılacağını söyledi.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ise, Kula’daki okuma oranını artıracak bu proje ile, kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak, taş sesini yerini kitap okuma sessizliğine bırakacak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.