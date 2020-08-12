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Kula’da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNİN ORTAK YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYON SONUCUNDA FUHUŞ YAPTIRMAK VE YER TEMİN ETMEK SUÇUNDAN YAKALANAN 2 ŞAHIS, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
MANİSA 12.08.2020, 19:09
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Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucunda fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçundan yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kula’da huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara hız veren kolluk kuvvetleri başarılı bir operasyona imza attı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettikleri O.Ç. ve Y.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçlarından bugün hakim karşısına çıkarılan O.Ç. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Cezaevine gönderildi.
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