Kula’da Engelliler Haftası kutlamaları başladı

Kula’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. 2 etapta yapılan olan kutlama programının gündüz programında çelenk sunumu yapılmasının ardından bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Kula Yunus Emre Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Çelen sunma programının ardından bando takımı eşliğinde protokol üyeleri ve Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü sakinleri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde engellilere yönelik farkındalık pankartları bulunan kurum sakinleri, vatandaşlar tarafından alkışlanarak desteklendi. Kutlamaların gündüz etabı, Kula 100. Yıl Aile Çay Bahçesi’nde rehabilitasyon personelleri ve sakinler tarafından hazırlanan yardım kampanyası ziyaret edildi.

Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından haftanın önemine binaen düzenlenen program, bu akşam yapılacak olan gece programı ile devam edecek.

80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından engelliler haftası münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma programına Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demikıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mehmet Artaç, kurum amirleri, öğretmenler, kurum öğrenci ve personelleri ile vatandaşlar katıldı.