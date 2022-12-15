Kula’da drone destekli uygulamalar devam ediyor

Manisa’nın Kula ilçesinde yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek ve ayrıca ilçe genelinde kask takma bilincini artırmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamalar, dron destekli olarak devam ediyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde uygulama noktası kuran ekipler, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtılarak motosiklet sürücülerini uyarıyor.

Kula’da kötü sonlarla sonuçlanan üzücü kazaların azaltılmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen uygulamalara hız verildi. İlçe genelinde kask takma bilincinin de artırılması için araç ve motosiklet trafiğinin yoğun olduğu noktalarda belirli saatlerde uygulama yapan ekipler, bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ediyor. Dron destekli olarak şehir merkezindeki yoğun trafiğin yanı sıra İzmir-Ankara D300 karayolunu kullanmak zorunda kalan özellikle motosiklet sürücülerinin de uyarıldığı uygulamalarda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak trafik kurallarının önemi hatırlatıldı.

Öte yandan bu tür uygulamaların ilçenin çeşitli noktalarında sık sık devam edeceği ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.