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Kula’da 600 balya saman küle döndü

Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan yangında 600 balya saman küle döndü.

MANİSA 16.08.2021, 16:55
Kula’da 600 balya saman küle döndü

Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan yangında 600 balya saman küle döndü.

Yangın, ilçeye bağlı Eroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kutluay’a ait olduğu öğrenilen ve tarlada duran samanlardan alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar, bir yandan yangına müdahale ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle etkisini artıran yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yangın sebebiyle yaklaşık 600 balya saman küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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