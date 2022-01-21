Kula’da 6 bin 631 öğrenci ilk dönem karnelerini aldı

Manisa’nın Kula ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte, toplam 6 bin 631 öğrenci karne aldı. Düzenlenen karne törenine katılan Kaymakam Kemal Duru, ilkokul öğrencilerini karnelerini ve hediyeleri takdim ederek, minik öğrencilere ara tatillerini daha iyi değerlendirmelerini diledi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Manisa’nın Kula ilçesinde de 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerine kavuştu. Kula’da toplam 6 bin 631 öğrenci karne alıp ara tatile başlarken, Rafet Üçelli İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri de katıldı. Törende öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim eden Kaymakam Kemal Duru, öğrencilerin ara tatili daha verimli geçirmelerini istedi. Kitap okumanın önemine vurgu yapan Kaymakam Kemal Duru, tüm öğrencilere sağlıklı tatiller diledi.