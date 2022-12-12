Kula’da 2. etap TOKİ’ler teslim edilmeye başlandı

Manisa’nın Kula ilçesinde ’Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi çerçevesinde inşa edilen 304 konutlu 2. etap TOKİ evleri bugün itibariyle teslim edilmeye başlandı. Evlerini teslim almaya gelen vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, hak sahibi ailelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ’Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi çerçevesinde yapımına başlanan 304 konutlu TOKİ evlerinde mutlu sona gelindi. Kulalı vatandaşların merakla beklediği 2.etap TOKİ’ler, bugün itibariyle hak sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. A bloktan başlayan teslim programı için 2. etap TOKİ’ye giden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, teslim işlemlerini yapan ekipten bilgi alarak hak sahibi vatandaşlarla bir araya geldi. Hak sahibi vatandaşların büyük bir sevinç ile evlerini almaya geldiklerini dile getiren Başkan Palabıyık, devletin her zaman vatandaşların yararına hizmetler yaptığını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Bugün itibariyle A bloktan başlayan teslimler, C1 ve C2 blokları 13 Aralık, C3 ve C4 blokları 14 Aralık, C5 ve C6 blokları 15 Aralık, C7 ve C8 blokları 16 Aralık, C9 ve C10 blokları 19 Aralık, C11 ve C12 blokları 20 Aralık, C13 ve C14 blokları 21 Aralık, C15 ve C16 blokları 22 Aralık, C17 ve C18 blokları 23 Aralık, C19 ve C20 blokları 26 Aralık ve zamanında gelemeyen vatandaşlar için 27-28 Aralık tarihileri arasında teslim işlemi gerçekleştirilecek.

Hükümetin Kula’ya kazandırdığı eserlerden biri olan ve onlarca vatandaşın merakla beklediği 2. etap TOKİ’lerin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Palabıyık, bu projenin yapımından bugüne kadar emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Hak sahibi vatandaşların da güle güle oturmasını temenni eden Başkan Palabıyık, yakın bir zamanda 3.etap TOKİ için hak sahiplerinin belirleme kurası yapılacağını ve en kısa süre inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.