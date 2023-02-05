Kula Ziraat Odası’nda Başkan Topal güven tazeledi

Manisa’nın Kula ilçesinde yapılan Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Nuri Topal güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine seçildi.

Kula Ziraat Odası Başkanlığı’nın Olağan Genel Kurul toplantısı, odanın toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur’un yaptığı genel kurulda, faaliyet raporlarının okunması ve görüşmelerin ardından seçime gidildi. Tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Nuri Topal, 61 delegesi bulunan ve 56 oy kullanılan seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Nuri Topal kongre sonrası yaptığı konuşmada, kendisini destekleyerek tekrar başkan seçtikleri için delegelere teşekkür ederek, hizmetlerine devam edeceğini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman çiftçinin yanında olacağını söyledi.

Genel kurula AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Dokumacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, çevre il ve ilçelerden ziraat odası başkanları ve delegeler katıldı.