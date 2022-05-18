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Kula-Salihli Jeoparkı, UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısına ev sahipliği yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğinde kurularak Türkiye’nin ve Türk Dünyasının ilk ve tek tescillenen jeoparkı olan ve UNESCO tarafından uluslararası öneme sahip bir kalite sertifikası olan Global Jeopark unvanı ve etiketi alan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2024 yılı içerisinde yapılacak olan Avrupa Küresel Jeoparklar Ağı’nın Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yapacak.

MANİSA 18.05.2022, 08:39
Kula-Salihli Jeoparkı, UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısına ev sahipliği yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğinde kurularak Türkiye’nin ve Türk Dünyasının ilk ve tek tescillenen jeoparkı olan ve UNESCO tarafından uluslararası öneme sahip bir kalite sertifikası olan Global Jeopark unvanı ve etiketi alan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2024 yılı içerisinde yapılacak olan Avrupa Küresel Jeoparklar Ağı’nın Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yapacak.

Avrupa Küresel Jeoparklar Ağı’nın 28-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Hollanda’nın Hondsrug UNESCO Global Jeoparkında yapılan toplantısında yapılan oylama sonucunda, Avrupa Küresel Jeoparklar Ağı 2024 yılı Bahar Toplantısının Kula-Salihli Global Jeoparkında yapılması kararı alındı. Her yıl Avrupa’nın değişik ülkelerinde yapılan toplantı, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkının organizasyonunda gerçekleştirilecek. Toplam üç gün sürmesi planlanan toplantının ilk iki gününde sunumlar gerçekleştirilecek ve son günde ise katılımcılara Kula-Salihli Global Jeoparkı gezdirilerek bilgi verilecek. Toplantıya UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Başkanı, Avrupa Jeoparklar Ağı Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelere başta olmak üzere 44 Avrupa ülkesinden toplam 250 bilim insanının katılması bekleniyor.

Kula-Salihli Jeoparkının 2019 yılında UNESCO yetkililerince incelenerek, uluslararası öneme sahip bir kalite sertifikası olan, “UNESCO Global Jeoparkı” unvanı ve etiketi aldığını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Jeopark alanımızda yer alan 73 jeosit, Avrupa Global Jeopark denetçileri tarafından UNESCO kriterlerine göre denetlenerek oldukça yeterli bulunmuştur. Üst kurul, Kula-Salihli Jeoparkının, UNESCO Global Jeoparkı olmasına karar vermiş ve jeoparkımızın uluslararası öneme sahip bir UNESCO koruma alanı olduğunu tescillemiştir. Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın ilk ve tek UNESCO etiketli Jeoparkının bulunduğu Salihli ve Kula, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan UNESCO Avrupa Küresel Jeoparklar Ağı Toplantısına ev sahipliği yaparak bölgemizi ve ülkemizi dünya turizmine tanıtacak. Manisa, Kula ve Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.

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