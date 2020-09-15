Kula-Salihli Jeoparkı, uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak

Jeomorfoloji Derneği yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’i ziyaret ederek, Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark sahasında düzenlenecek olan Uluslararası Jeomorfoloji Kongresi için yapılan işbirliğinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark sahasında düzenlenecek olan Uluslararası Jeomorfoloji Kongresi için işbirliğinden dolayı teşekkürlerini sunmak için Jeomorfoloji Derneği yönetim kurulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’i ziyaret etti. Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir, dernek üyelerinin kongreden bir yıl önce kongrenin yapılacağı alana ziyarette bulunarak, alan-saha incelemesi yaptıklarınıı, yerel yöneticiler ile görüşerek ön görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesinde yapılan görüşmenin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret edeceklerini ifade eden Demir, yapılacak olan kongrenin sunumlarının Salihli’de yapılacağını, arazi-saha incelemesinin ise Kula’da ve Salihli’de gerçekleştirileceğini söyledi. Salihli’nin altyapısının incelenmesinin ardından Kula’daki arazilerin gezilerinin yapılacağını belirten Demir, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un ziyaret edilmesinin ardından gezinin tamamlanacağını söyledi.

Kongrenin oldukça önemli olacağının altını çizen Demir, kongrenin düzenli olarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 2 yılda bir yapıldığını söyledi. UNESCO şemsiyesi altına giren Jeopark’ta kongrenin yapılmasının oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Demir, “Jeopark sahamız dünya çapında çok iyi biliniyor. Türkiye’de de çok iyi biliniyor. Sahip olduğu jeolojik, tarihi ve kültürel değerleri bakımından oldukça çeşitliliğe sahip olan bir jeoparktır. Bu kongrede jeomorfoloji konulu bir kongre olacağı için katılacak olan yer bilimcileri adeta üstü açık bir laboratuvarı dolaşacaklar. Böylelikle jeoparkımızın sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, tarihi ve kültürel miras özelliğindeki bütün yer şekillerini yerlerinde görmüş olacaklardır” dedi.

Yapılan ziyarette Demir, bu tür toplantıların Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde kapalı kapılar, duvarlar arasında yapıldığına dikkati çekerken, kongrenin sürekliliği açısından bu toplantıların Kula-Salihli Jeoparkı’nda yapılmasının çok uygun olacağı kanaatinde olduklarını söyledi. Kula-Salihli Jeoparkı’nın, Türkiye’deki yer bilimcileri için doğal bir saha olduğunu belirten Tuncer Demir, bu bakımdan jeoparkın çok faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, jeomorfoloji toplantısının 2 yılda bir yapılmasını çok olumlu karşıladığını belirterek, Kula-Salihli Jeoparkı’nın bir laboratuvar olarak değerlendirildiğini ifade etti. Kula’da volkanik patlamalar, peri bacalarının oluşumu ve bazal sütunların bulunduğunu Salihli’de ise insan eliyle bozulmuş yeryüzü şekillerinin olduğunu söyleyen Açıkdil, “Daha önce Sart’ta 1958 yılında başlayan kazı çalışmaları var. Şimdi ise Kula Jeopark’ın hemen sınırında Kaymakçı kazıları yapılıyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, tarihi ve kültürel değeri olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark sahasında uluslararası bir kongrenin yapılmasından büyük gurur duyduğunu belirterek, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Açıkdil, ziyarette yönetim kurulu üyelerine Manisa’nın simgelerinin içinde bulunduğu hediye paketlerini takdim etti.