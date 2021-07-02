Kula ’Kendin Yap Atölyesi’ açıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uzun süredir üzerinde çalıştığı, tasarımcı, girişimci ve üretken nesillerin yetiştirileceği ’Kendin Yap Atölyesi’, düzenlenen törenle açıldı. Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı törende, atölyede eğitim gören öğrencilerin kendilerinin hazırladığı birbirinden ilginç eserler büyük beğeni topladı.

Zafer Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Mali Destek Programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirmiş olduğu “Kendin Yap Atölyesi”, ilçe protokolünün de katıldığı törenle hizmete açıldı. 6-14 yaş grubundaki öğrencilere hizmet verecek olan atölyede, ülkemizin dijital dönüşüm sürecini hızlandırıp, sürdürülebilir kılacak olan geleceğin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla okul çağındaki tüm çocukların bilgi işlemsel düşünme, robotik kodlama, tasarım, yenilikçilik, üretkenlik ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Atölyenin hazırlanış aşamasında eğitim gören ve birbirinden akılcı üretimler yapan öğrenciler, atölyenin açılışının ardından yaptıkları eserleri sergiledi. Protokol üyeleri ile birlikte öğrencilerin ürettiği eserleri inceleyen Kaymakam Kemal Duru, öğrencilerin daha ilk başlarda böylesine büyük başarılar elde etmesinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten nesillerin yetişmesinde emek harcayan herkese teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Kemal Duru, yeni nesiller için Kula’ya böyle bir hizmetin kazandırılmasının oldukça faydalı olduğunu dile getirdi. Çocukların girişimciliğinin üretim hevesi ile birleştiğinde ortaya oldukça güzel eserlerin çıkacağını kaydeden Kaymakam Duru, öğrencilerin araştırarak, sorgulayarak, problemler çözerek becerilerini ve yeteneklerini geliştirme imkânı bulacaklarını da dile getirdi. Öğrencilerin becerilerine yönelik farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacak olan bu hizmetin Kula için hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Duru, projenin başından bu yana emeği geçen herkese de teşekkür etti.