Kula Kaymakamlığı voleybol turnuvasında anlamlı mesaj

Kula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne olurken, grup müsabakaları eğlenceli bir şekilde devam ediyor. B grubunda 29 Kasım Salı günü karşı karşıya gelen Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kaymakamlık müsabakasının kazananı Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, Meslek Yükseokulu ile Kula İtfaiyesi müsabakasının kazananı ise Kula İtfaiyesi olmuştu.

Engelli öğrenciler turnuvaya renk kattı

C grubunda mücadele eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ise dün akşam karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde düzenlenen seremonide birlikte pankart açan her iki takım, ’Kadına El Kalkamaz’ yazılı pankart ile kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekerken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne de dikkat çekti. Öte yandan müsabakayı takip etmek için salona gelen engelli öğrenciler, müsabakaya ayrı bir renk kattı. Kurumlarının sayı kazandığında yanlarında getirdikleri darbuka ve teflerle mutluluğu yaşayan engelli öğrenciler, takımlarının sayı kaybettiğinde de derin üzüntü yaşadı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan müsabakada kıyasıya mücadele edilen Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kazananı ise Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.