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Kula Kaymakamı Duru Dinar’a atandı

2022 yılı Yaz ’Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’ yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Kula Kaymakamı Kemal Duru, Afyonkarahisar Dinar ilçe kaymakamı olarak atandı. Yerine ise Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz geldi.

MANİSA 12.08.2022, 11:05
Kula Kaymakamı Duru Dinar’a atandı

2022 yılı Yaz ’Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’ yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Kula Kaymakamı Kemal Duru, Afyonkarahisar Dinar ilçe kaymakamı olarak atandı. Yerine ise Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz geldi.

Resmi Gazetede yayımlanan 2022 yılı yaz ’Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’ ile 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kula Kaymakamlığı görevini yürüten Kemal Duru, Afyonkarahisar Dinar ilçe kaymakamı olarak atandı. Kaymakam Kemal Duru’nun yerine de Mardin Vali Yardımcısı olarak görev yapan Birkan Tatlısöz atandı.

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