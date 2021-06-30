Kula Jeopark Masterler’de mevcut başkan Çetin güven tazeledi

Kula Jeopark Masterler Kulübünün geçtiğimiz günlerde yapılan kongresinde, mevcut başkan Cenk Çetin, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Gençlere örnek olacak şekilde futbol branşında onlarca projeye imza atan Kula Jeopark Masterler Kulübü Başkanı Cenk Çetin, yeni sezonda da yine birçok proje ile Kula’yı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

Kula Jeopark Masterler kulübünün olağan kongresi, 25 Haziran Cuma günü Çukurbağ Spor Tesislerinde yapıldı. Tek liste olarak yapılan seçimli kongrede, mevcut başkan Cenk Çetin, yeniden başkanlığa seçildi. ’Sporun yaşı yoktur’ sözünden yola çıkarak onlarca projeye imza attıklarını dile getiren Başkan Çetin, yeni sezonda da yine en güzel projelerle Kula’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Orta yaş ve üzeri arkadaşları ile birlikte gençlere örnek olacak şekilde futbol branşında kurdukları Kula Jeopark Masterler kulübünde Ulusal Veteranlar ve Masterler Ege Federayonu’na bağlı olarak Kula’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydeden Başkan Çetin, son olarak 19 Mayıs’ta Antalya’da düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonasında yine Kula’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti.

Çukurbağ Spor Tesislerinde düzenlenen kongreye, İlçe Spor Müdürü Sait Bozer, Kapalı Spor Salonu Müdürü Arif Yıldırım, Kula Masterler Başkanı Hüseyin Ali Kara, Ege Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran ve davetli misafirler katıldı.